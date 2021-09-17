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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Belediyesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Belediyesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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