Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
03.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:22

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.


Kaynak: DHA

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