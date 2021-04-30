CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR
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CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 418 saatlik kapanmanın ilk gününde vatandraşlar tarihi Merkez Camiinde cuma namazı klıdı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 418 saatlik kapanmanın ilk gününde vatandraşlar tarihi Merkez Camiinde cuma namazı klıdı.

Koronavirüs salgının önüne geçmek için 17 günlük kapanma kararıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk gününe denk gelen Cuma vaktinde namazın cemaatle, camilerde kılınmasına izin verildi. İslahiye'de birçok vatandaş Cuma namazını cemaatle kılmak için tarihi Merkez Dervişiye camiye geldi. Vatandaşlar, cami içerisinde ve bahçesinde maske ve sosyal mesafeli saf tutarak namaz kıldı.

CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR
CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR
CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR
CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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