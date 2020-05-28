Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak

Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü eda edilecek cuma namazı için Demokrasi Meydanı'nı hazırlıyor.

Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak
28.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:46

Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü eda edilecek cuma namazı için Demokrasi Meydanı'nı hazırlıyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların alınan tedbirler kapsamında seccade getirmesi, maske takması ve abdest alıp gelmesi duyuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs Cuma günü tedbirli olarak toplu ibadet edilebilecek meydan ve parkları açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir toplu ibadetlerin yapılamadığı ülkemizde tedbirli olarak toplu ibadet edilebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Şehrimizde cuma namazının kılınacağı alanlar belirlendi. Büyükşehir Belediyesi olarak da Demokrasi Meydanı'nı namaz için hazırlıyoruz. 29 Mayıs Cuma günü vatandaşlarımızın belirlenen tüm alanlarda olduğu gibi Demokrasi Meydanı'na abdestlerini almalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini ve maskelerini takmalarını hassasiyetle ifade ediyor, yeniden hep birlikte saf tutacağımız günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Ersin Korkut Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor İlhan Cavcav Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Cuma namazı Demokrasi Meydanında kılınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:49:38. #1.14#
title