Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 109. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Çukur 109. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çukur yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ÇUKUR 107. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 107. Bölümünde Yamaç'ın Cengiz'in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim'in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir'in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim'in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 109. yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, 109. bölümde neler olacak?