Cudi Dağı'nda Gerçekleştirilen Ormancılık Faaliyetlerine İlişkin Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün Açıklaması
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Cudi Dağı'nda Gerçekleştirilen Ormancılık Faaliyetlerine İlişkin Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün Açıklaması

Cudi Dağı'nda Gerçekleştirilen Ormancılık Faaliyetlerine İlişkin Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün Açıklaması
Habermetre - Haberler | Toplum

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cudi Dağı'nda binlerce ağacın maden ocakları için kesildiği" şeklindeki paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cudi Dağı'nda binlerce ağacın maden ocakları için kesildiği" şeklindeki paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu paylaşımlarda yer alan fotoğraflar ise Cudi Dağı'na ait değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Şırnak İli genelinde ormanlık alanların rehabilite edilmesi, traşlanma ve seyreltme çalışmaları belli bir plan dahilinde yerine getirilmektedir. Cudi Dağında terörün bertaraf edilerek tam güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak devletimiz tarafından hayata geçirilen Cudi Dağı Güvenlik Projesi kapsamında yapılan yatırımlar ve güvenlik operasyonları ile terör nedeniyle uzun yıllardan beri Ormancılık faaliyetlerinin yapılamadığı alanların da güvenli hale gelmesi sağlanmaktadır. Güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, amenajman planları çerçevesinde idare müddetini doldurmuş meşe ormanlarının yenilenmesi amacıyla Cudi Dağında ihtiyaç olan alanlarda orman rehabilitasyon, tıraşlama ve seyreltme çalışmaları başlatmıştır. Bu çalışmaların amacı meşe ormanlarımızın yenilenerek daha gür ve canlı olarak yetiştirmektir. Yaşlanmış, çürümeye yüz tutmuş meşe ağaçları kesilerek yeni sürgünler verilmesi sağlanarak gençleştirilmesi hedeflenmektedir. Kontrollü bir şekilde yapılan bu çalışmalar neticesinde ormanlık alanlar azalmamakta, bilakis daha gür ormanlar oluşturulmaktadır. Bu faaliyetler Orman İşletme Müdürlüğü'nün ilgili teknik personelinin kontrolünde olup, bahse konu çalışmaların maden ocakları için yapıldığı iddiası gerçek dışıdır. Rehabilitasyon çalışmaları, ormancılık faaliyetleri kapsamında yerine getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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Cudi Dağı'nda Gerçekleştirilen Ormancılık Faaliyetlerine İlişkin Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün Açıklaması - Haberler
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