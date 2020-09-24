Çubuk'ta sokak hayvanlarına sağlık hizmeti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dokuz ayda 300 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 750 sahipli ve sokak hayvanına aşı yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, dokuz ayda 300 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 750 sahipli ve sokak hayvanına aşı yapıldı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında 9 ay içerisinde 300 sokak köpeğinin kısırlaştırılarak doğaya salındığını belirtti.

İlçedeki faaliyetlerini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği büyük bir titizlikle sürdürdüklerini aktaran Topçu, yardıma muhtaç, yavru, kazazede, düşkün olan sokak hayvanlarının geçici sokak hayvanı barınağında tedavi edilerek belirli süre sonra yeniden doğaya salındığını ifade etti.

Bazı faaliyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"Son 9 ay içerisinde 300 kısırlaştırma, 200 sahipli hayvana ve 550 sokak hayvanına muayene, kuduz ve parazit aşısı yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle yaralanan 10 sokak hayvanına da cerrahi operasyon yapılmıştır. Doğal yaşam parkına aldığımız sokak hayvanlarının bir kısmını ise ücretsiz sahiplendiriyoruz. Vatandaşlarımızı sokak hayvanlarını sahiplenmeleri için teşvik ediyoruz. Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarımız ise tekrar yaşam alanlarına salıyoruz. Doğal yaşam parkında ve ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan beslenme odaklarında sokak hayvanlarımızı belediyemiz ve vatandaşlarımız el ele vererek yemleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan belediye olarak biz günlük yemleme çalışmaları yaparken diğer taraftan da vatandaşlarımız bizlerin ulaşamadığı noktalara yardım elini ulaştırıyor. Biz de belediye olarak sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarını ağaçlandırdık. Barınmaları için kulübe ve sundurmalar ile sıcak ve soğuktan korumak için kapalı alan oluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner