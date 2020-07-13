Çubuk'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı Ankara'nın Çubuk ilçesinde kavga sırasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kavga sırasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dolunay Sokağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Selçuk G. bıçakla, Ömer Faruk A. da başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Selçuk G'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kavgaya karışanların yakınları arasında hastane önünde kavga çıktı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı kişileri gözaltına aldı.

Kavgada kullanıldığı iddia edilen malzemeler ile bir otomobile ise el konuldu.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA