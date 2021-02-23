Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor

23.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:26

Çubuk ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Agat taşı işlemecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretime devam ediyor.

Çubuk ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Agat taşı işlemecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretime devam ediyor.

İlçede önemli sektör haline gelen taş işlemeciliğiyle uğraşanlar, işledikleri taşlardan kolye, yüzük, tespih gibi takılar ve dekorasyon ürünleri yapıyor.

Taş işleme atölye sahiplerinden Burhan Cücük, yaptığı açıklamada, ilçede 200'ün üzerinde kişinin taş toplayıp işlediğini söyledi.

Kendisi gibi taş işlemeye hobi olarak başlayanların zamanla Agat taşı işlemesini mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Cücük, salgından dolayı yurt içi ve yurt dışı satışlarının düştüğünü bildirdi.

Taş üreticileri olarak gelecekten umutlu olduklarını belirten Cücük, "Bu nedenle de hiç ara vermeden üretime devam ediyoruz. Agat taşı işletmeciliğine ilgi gösterenlerin sayısı artıyor. Bölgemizde bu taşın fazla olması işi cazip kılıyor." dedi.

Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor
Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor
Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor
Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Barış Manço Meghan Markle
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk'ta Agat taşı işlemeciliği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 13:26:47. #1.14#
title