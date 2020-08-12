Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, koronavirüse yakalandı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Başkan Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'da halsizlik ve ağrı şikayeti ile Çubuk Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmesini isteyen Başkan Demirbaş, "Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen tüm hemşehrilerim salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmesin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle tüm hemşehrilerimin dualarını bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA