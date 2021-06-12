CSKA Moskova, Litvanyalı basketbolcu Marius Grigonis'i transfer etti
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CSKA Moskova, Litvanyalı basketbolcu Marius Grigonis'i transfer etti

CSKA Moskova, Litvanyalı basketbolcu Marius Grigonis'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Litvanyalı şutör Marius Grigonis'i kadrosuna kattı.

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Litvanyalı şutör Marius Grigonis'i kadrosuna kattı.

CSKA Moskova Kulübü, 27 yaşındaki Grigonis ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'da Manresa, Tenerife, Almanya'da ALBA Berlin gibi ekiplerde görev yapan Grigonis, 2018'den bu yana ülkesinin Zalgiris takımında forma giyiyordu.

Grigonis, Zalgiris formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 13,4 sayı, 3,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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