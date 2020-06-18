Covid-19 sonrası alışveriş alışkanlıklarını değiştiren kargo robotlara rağbet arttı Akıllı telefon uygulaması üzerinden siparişleri kapıya kadar getiren robotlara rağbet, Covid-19 salgınından sonra arttı.

Akıllı telefon uygulaması üzerinden siparişleri kapıya kadar getiren robotlara rağbet, Covid-19 salgınından sonra arttı. İngiltere'deki bir kentte, iki yıldır robotlarla teslimat hizmeti veren firma taleplerin son üç ayda ikiye katlandığını duyurdu.View on euronews