Covid-19'dan en çok seyahat sektörü etkilendi! Koronavirüs (Covid-19) dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında da seyahat sektörü geliyor.

Dünya seyahat pazarının önemli aktörlerinden Almanya'da, sektörün önde gelen meslek örgütlerinden Alman Seyahat Birliği (DRV), Alman devletinden turizm sektörüne yönelik özel ekonomik koruma kalkanı talep etti.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente günleri etkinliğini bu yıl Korona salgını nedeniyle online olarak düzenleyen DRV Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'da turizm sektörünün Nisan 2020 sonuna dek 4,8 milyar avro ciro kaybına uğrayacağına dikkat çekti.

Koronavürüs salgınının yaz aylarında da sona erip ermeyeceğinin kestirilemediğini belirten Fiebig, turizm sektörünün varoluşunu tehdit eden bu durum nedeniyle hükümetten sektöre yönelik özel bir ekonomik koruma kalkanı açıklamasını istedi.

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi dünyasına yönelik bir destek paketi açıklamıştı. Alman hükümetinin destek paketi; Kısa süreli çalışma şartlarında kolaylıklar, şirketlere vergi kolaylıkları, likidite yardımı, devlet garantili kredilerin toplam hacminin 90 milyar avro seviyelerinden 550 milyar avro seviyesine yükseltilmesini de içeren ekonomik koruma kalkanı benzeri önlemleri içeriyor.

Dünya seyahat pazarının önemli aktörlerinden Almanya'da, sektörün önde gelen meslek örgütlerinden Alman Seyahat Birliği (DRV), Alman devletinden turizm sektörüne yönelik özel ekonomik koruma kalkanı talep etti.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente günleri etkinliğini bu yıl Korona salgını nedeniyle online olarak düzenleyen DRV Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'da turizm sektörünün Nisan 2020 sonuna dek 4,8 milyar avro ciro kaybına uğrayacağına dikkat çekti.

Koronavürüs salgınının yaz aylarında da sona erip ermeyeceğinin kestirilemediğini belirten Fiebig, turizm sektörünün varoluşunu tehdit eden bu durum nedeniyle hükümetten sektöre yönelik özel bir ekonomik koruma kalkanı açıklamasını istedi.

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi dünyasına yönelik bir destek paketi açıklamıştı. Alman hükümetinin destek paketi; Kısa süreli çalışma şartlarında kolaylıklar, şirketlere vergi kolaylıkları, likidite yardımı, devlet garantili kredilerin toplam hacminin 90 milyar avro seviyelerinden 550 milyar avro seviyesine yükseltilmesini de içeren ekonomik koruma kalkanı benzeri önlemleri içeriyor.

Kaynak: Bültenler