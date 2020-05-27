Çorum'un Sungurlu ilçesi Kula köyündeki karantina kaldırıldı Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyündeki karantina uygulamasına son verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyündeki karantina uygulamasına son verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 5 Mayıs tarihli kararıyla 14 gün karantinaya alınan ancak daha sonra karantinanın uzatılmasına karar verilen Kula köyündeki sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerince köyde yaşayanların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA