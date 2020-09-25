Çorum'da akıllı bisiklet uygulamasına zarar verenlere tepki

ÇORUM'da Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine 4 kişi tarafından hasar verilmesi vatandaşların tepkilerine yol açtı.

ÇORUM'da Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine 4 kişi tarafından hasar verilmesi vatandaşların tepkilerine yol açtı.

Çorum'da geçen hafta belediye tarafından 15 farklı noktaya konulan Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine 4 kişi tarafından hasar verildi. Bisikletleri almaya çalışanlar, mekanik sistemleri kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Üçdudlar Mahallesinde yaşanan olay sonrası gerekli suç duyurularının yapıldığını söyledi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatlerinden biri olan ÇORBİS'in 16 Eylül tarihinde açıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 'Hemşehrilerimiz ÇORBİS'i çok sevdi, kısa süre içerisinde 4 bin aboneye ulaştık. Genci, yaşlısı, küçüğü büyüğü herkes bisikletlerimizi kullanıyorö dedi. İstasyonların güvenlik kamerasıyla takip edildiğini ve tüm bisikletlerin üzerinde GPRS olduğunu belirten Çöplü ?Ancak geçtiğimiz gün Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine yapılan saldırı hepimizi üzdü. Hem kamu malına zarar verilmesi hem de bunu gençlerimizin yapması hepimizi üzdü. Zarar gören istasyonumuzun ve bisikletlerimizin tamiratını yaparak yeniden halkımızın kullanımına sunacağız. Yaşanan olayla ilgili hukuki süreci başlattık. Adli makamlara bildirdik. Gerekli işlemler takip edilecekö diye konuştu.

Vatandaşlar ise ÇORBİS'e verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve herkesin bu hizmetten kırmadan dökmeden yararlanması gerektiği belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR