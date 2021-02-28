Çöl tozları Trakya'da hava kalitesini etkiledi
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Çöl tozları Trakya'da hava kalitesini etkiledi

28.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:42

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya'da çöl tozlarından kaynaklı küçük fraksiyonlu partikül maddelerde artış gözlendiğini ancak bunun bir sağlık sorununa sebebiyet vermeyeceğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya'da çöl tozlarından kaynaklı küçük fraksiyonlu partikül maddelerde artış gözlendiğini ancak bunun bir sağlık sorununa sebebiyet vermeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine, çöl tozlarının Afrika'dan kuvvetli rüzgarlarla Avrupa'ya taşındığını, Avrupa'dan geçişle Türkiye'yi de etkilediğini belirtti.

Trakya'nın son günlerdeki hava kalitesi incelendiğinde, Edirne ve Tekirdağ'da bu etkinin görüldüğünü anlatan Tecer, şöyle devam etti:

"Örneğin Edirne'de perşembe günü 129 mikrogram milimetreküp iken partikül madde 10 konsantrasyonu ortalama günlük olarak, cuma günü itibarıyla bu 146'ya çıkmış durumda. Tekirdağ'da ise 26'dan 27'ye çıkmış durumda. Küçük fraksiyonlu partikül maddelerde artış gözlemliyoruz. Bu, Edirne'de önceki gün 40 mikrogram milimetreküp iken dün 44 mikrogram milimetreküpe çıkmış. Tekirdağ'da ise 19'dan 20 mikrogram milimetreküpe çıkmış."

Tecer, Trakya'da kendisini hissettiren çöl tozlarının ciddi bir etkisinin olmadığını ve sağlık sorunu oluşturmayacağını vurguladı.

Hafta başında sıcaklığın düşmesiyle beklenen yağışın çöl tozu etkisini ortadan kaldıracağını ifade eden Tecer, "Halkımız endişe etmesin yağışların olması demek, atmosferdeki bu partikül maddelerin yıkanarak temizlenmesi anlamına gelir." diye konuştu.

Çöl tozları Trakya'da hava kalitesini etkiledi
Çöl tozları Trakya'da hava kalitesini etkiledi
Çöl tozları Trakya'da hava kalitesini etkiledi
Çöl tozları Trakya'da hava kalitesini etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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