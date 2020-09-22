Çocuklar, Bilge Tarih'le zamanda yolculuk yapacaklar
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Çocuklar, Bilge Tarih'le zamanda yolculuk yapacaklar

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenleri, hazırladıkları "Bilge Tarih" projesiyle çocukları sıkmadan tarihte çok az değinilen konuları eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

Çocuklar, Bilge Tarih'le zamanda yolculuk yapacaklar
22.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:29

İnternet üzerinden yayınlanan videoları izleyerek tarih sahnesinde yolculuğa çıkan öğrenciler kimi zaman bir zafere şahitlik ediyor kimi zaman da tarihi eserlerin sırlarına ulaşıyor.

Öğrencilerin vakitlerini en yararlı şekilde değerlendirmeleri amacı güden Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri bünyesindeki öğretmenler, yeni bir proje için bir araya geldi. Her biri farklı branşta ders veren öğretmenler, tarihi sıkıcı olmaktan çıkartarak eğlenceli şekilde çocuklara anlatmaya karar verdi. Bu amaçla tarihin az bilinen, pek dile getirilmeyen konularının öbür yüzünün işleneceği "Bilge Tarih" isimli youtube kanalı oluşturuldu. Kanalda yayınlamak üzere İtalya'da bir Türk köyü olan "Monea"nın hikayesinden Kanije Müdafası'na Orhun Yazıtları'ndan Deliler'e kadar çok farklı 40 konu ele alındı.

Animasyon, müzik ve film kesitleriyle desteklendi

Görev dağılımı yapan eğitmenlerden kimi kütüphanelerde günlerce araştırma yaptı kimi de eline kamerayı alıp bahsedilen mekanlarda çekim yaptı. El ele verilerek yapılan çalışmalar sonucunda çekilen videolar, animasyon, müzik ve film kesitleriyle desteklenerek renkli sunumlar elde edildi. Şimdiye kadar yapımı tamamlanan 16 konu, bu hafta içinde Bilge Tarih kanalından gösterime başlayacak. Öğrenciler, film tadında izleyecekleri videolarla adeta tarihte yolculuğa çıkacak.

Film tadında bir içerik hazırlandı

Projeye emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnanıyorum ki yavrularımız, bu sayede tarihi konuları film tadında hazırlanan bir içerikle hiç sıkılmadan izleyecekler. Video bittiği zaman hem yararlı bilgiler edinecekler hem de keyifli zaman geçirmiş olacaklar. Tüm çocuklarımıza 'Bilge Tarih'i takip etmelerini ve bu imkandan yararlanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Yetkililer, ilerleyen süreçte çocukların istedikleri konular doğrultusunda da yayınların yapılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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