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Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği baskında uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği baskında uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından bir adreste şüpheli Y.Y. tarafından uyuşturucu satıldığı yönündeki ihbar değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu polis, adrese baskında düzenledi. Düzenlenen baskında adreste, 93 gram marihuana diye adlandırılan uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu, ve bir miktar para ile şüpheli Y.Y. ele geçirildi. Ele geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Bağcılar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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