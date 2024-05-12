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Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bağcılar'da kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş ettiği parkta oturan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş ettiği parkta oturan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada parkta oturan Furkan T. ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan T. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Furkan T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaralı Bayram K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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