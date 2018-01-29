Çocuk Gelin, Başlatılan Film Gibi Operasyonla Kurtarıldı

Mardin'de 14 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ihbarını alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk gelini kurtarmak için filmleri aratmayan bir operasyon düzenledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 14 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ihbarını alan Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube polisleri, 14 yaşında evlendirilen ve düğün salonunda yüzlerce kişinin katılımıyla düğünü yapılan D.K.'yı çocuk gelin olmaktan kurtarmak için seferber oldu.

DEDEKTİF GİBİ ÇOCUK GELİN ARADILAR

Ellerinde sadece bir telefon numarası olan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından çocuk gelinin yerini tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Ekipler ellerindeki numaradan ve kuaför adresinden yola çıkarak başlattıkları çalışma ile Kızıltepe ilçesindeki tüm düğün salonlarını takip etti. Çocuk gelinin profiline uygun bir düğün salonunda yapılan düğün merasimini inceleyen ekipler, olay çıkmaması için saatlerce düğünün bitmesini bekledi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Mardin ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, bakanlık yetkilileri, Mardin Valiliği ve emniyeti ile birlikte kriz masası oluşturarak bir çocuğu gelin olmaktan kurtarmak için saatlerce süren mücadeleyi anlattı.

ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, akşam saat 20.00 sıralarında gelen ihbar üzerine 12 kişilik bir ekiple harekete geçtiklerini belirterek, "Bakanlığımız, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin İl Emniyet Müdürüne konuyu iletmemizin ardından 14 yaşında ailesi tarafından zorla verildiğini tespit ettiğimiz kızımızı kurtarmak için dakikalar ile yarıştık" dedi.

KUAFÖR TEYZESİYMİŞ

Ellerinde sadece telefon numarası olduğunu belirten Efetürk, "Aradığımız numara kuaföre aitti, telefonda böyle bir gelin olmadığını iddia etti. Ama işin peşini bırakmadık ve takibe devam ettik. O kuaför kızın teyzesi çıktı" diye konuştu.

DÜĞÜNÜN BİTMESİNİ BEKLEDİLER

ASP Mardin İl Müdürü Efetürk, düğün çok kalabalık olduğu için kızı almak için düğünün bitmesini beklediklerini söyledi.

Efetürk, "İhbarı aldıktan sonra nöbetçi müdürümüz, kuruluş müdürümüz, meslek elemanlarımız ile birlikte bu ihbarı değerlendirdik. Sadece elimizde çocuk gelinin gittiği kuaförün numarası vardı. Biz bundan yola çıktık. Bu numarada 'yanlış ihbar' dedi. Biz de Kızıltepe ilçesi olunca Valimiz ve Bakanımızın talimatları gereği tüm düğün salonlarını dolaştık. Şahsın eşkaline uygun biri tespit edildi.

DÜĞÜN SONUNDA DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Çocuk şube ekiplerince düğün kontrol altına alındı. Düğünden kızı almamız çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. Düğünden eve doğru giderken yaşı küçük kızı ve damadı aldık. Sabah 06.00'ya kadar çalışmalarımız sürdü. Kızımız devlet koruması altına alındı. Kızımızın sağlığı çok iyi. 13 yaşını bitirmiş 14 yaşına girmiş kızımız. Şuan gayet iyi daha da iyi olacak. Devletimiz korumasında."

ÇOCUK GELİN KORUMA ALTINDA

Konuyla ilgili damat M.A.E.İ. (24) ve aileler polisler tarafından gözaltına alınırken, çocuk yaşta zorla evlendirilen 14 yaşındaki D.K. devletin koruması altına alındı. Çocuk gelinin evlendirilmesi ile ilgili aileler ve damat hakkında geniş çaplı soruşturma sürüyor.