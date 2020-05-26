Çobanların yaktığı ateş ormana sıçradı
Antalya'da çobanların ısınmak için yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
26.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:44
Antalya'da çobanların ısınmak için yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi Avason Beli mevkiinde sabah saat 09.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 ilk müdahale, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden 1 itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 300 metrekare ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çobanların ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA