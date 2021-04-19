Çobanlardan dijital kampanya
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Çobanlardan dijital kampanya

Çobanlardan dijital kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Koyun Keçi Dünyası adıyla topluluk oluşturan çobanlar, 18 Nisan'ın Çoban Günü ilan edilmesi için sosyal medyada ses getiren bir kampanyaya imza attı.

Koyun Keçi Dünyası adıyla topluluk oluşturan çobanlar, 18 Nisan'ın Çoban Günü ilan edilmesi için sosyal medyada ses getiren bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında hafta boyunca '#cobanimgururluyum' hastagiyle video ve fotoğraflar ile mesajlarını paylaşan çobanlar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 18 Nisan Pazar günü gerçekleşen canlı yayında bir araya geldi.

81 ilden destek

Koyun Keçi Dünyası tarafından başlatılan '18 Nisan Çoban Günü Olsun' kampanyasına 81 ilden çobanlar çektikleri videolarla destek oldu. Muğla'dan Kars'a, İzmir'den Ardahan'a 81 ilde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 50 binin üzerinde yetiştirici çektikleri video, fotoğraf ve yazılarla sosyal medyada düzenlenen kampanyaya destek oldu. Mesleklerinin iade-i itibar kazanmasını isteyen çobanlar, pandemi nedeniyle festival, şenlik gibi bir etkinlik düzenleyemedikleri için canlı yayında buluştu.

Birlik başkanları ve yetiştiriciler katıldı

Gökçeada'da gerçekleşen ve Koyun Keçi Dünyası sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programa konuk olarak; Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, Kırklareli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, Trabzon İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arslan Çalık, İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, Denizli Yörükler Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Güray ve yetiştiriciler; Seydi Bozkurt, Mehmet Tunç, Ferdi Karakuş, Erhan Kılıçarslan, Bülent Yaşar, Efe Mert Pırıladalı, Cemil Çoban ve Gökçeadalı çobanlar katıldı.

Neler konuşuldu?

Çobanlık mesleğinin öneminin öne çıkarıldığı kampanya kapsamında çobanlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda küçükbaş hayvancılığın sorunlarını, sektörün sıkıntılarının yanı sıra üreten insanın dününü, bugünü, yarınını ve en önemlisi de geleceği de masaya yatırıldı. Sevilen tarım gazetecisi ve televizyoncu, aynı zamanda Köye Dönüş Derneği Başkanı Mehmet Öztürk'ün, Koyun Keçi Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Melek Bulut ile birlikte sunduğu canlı yayına Türkiye'nin 7 bölgesinde binlerce çoban eşlik etti. Koyun Keçi Dünyası Facebook ve YouTube kanallarından canlı yayınlanan program ilk kez "18 Nisan Çoban Günü" kutlamasına ev sahipliği yapmış oldu.

Programda çobanların iade-i itibarı başta olmak üzere mesleğin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Güray, çobanlık mesleğinin tarihsel ve kültürel önemine dair bilgi verdi. Sigorta problemi, desteklerin artırılması ve köylerde yaşam şartlarının iyileştirilmesi konularının yanı sıra canlı yayına katılan tüm konuşmacılar, 18 Nisan'ın çoban günü olarak kutlanmasını istediklerini dile getirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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