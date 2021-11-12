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Cizre Kaymakamı Tunç, kursiyerleri ziyaret etti

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Kaymakamı Tunç, kursiyerleri ziyaret etti

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

ÇATOM'da kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma, anasınıfı ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınları tebrik eden Kaymakam Tunç, kadınların iş hayatına atılmaları konusunda aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kursların çok önemli olduğunu söyledi.

Anasınıfında da incelemelerde bulunan Tunç, minik öğrencilere hikaye okudu.

Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Tunç, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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