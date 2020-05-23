Cizre'de uyuşturucu denetimi Cizre ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cizre ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Şırnak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan denetimlerde, 105 araç ve 847 kişi sorgulandı.

Uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan O.A. gözaltına alındı.

Vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren ekipler, halkın çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.

Kaynak: AA