08.10.2019 02:44

Çıntar sezonu 20 TL'den açıldı

Ege bölgesinde sonbahar aylarında yağmur sonrası güneşin açması ile doğal olarak ormanlık alanlarda yetişen Çıntar ürünü sezonu 20 liradan açtı

MUĞLA - Muğla yemek kültüründe önemli bir yere sahip Çıntar'ın ilk ürünü pazara indi. Kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar tarafından çamlık alanlarda doğal ortamda yetişen Çıntar, bazı bölgelerde Kanlıca, Melki veya Çilmik olarak da biliniyor.

Sonbahar aylarında yağışlar ile birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetişen, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan Çıntar elle toplanarak Muğla pazarında vatandaşlara kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Yüksek besin değeri ile de çok besleyici olduğu açıklanan Çıntar'ın pidesi, odun ateşinde közlemesi ve zeytinyağlı yemeği de yapılıyor.

Muğla'da kırsal mahallelerdeki vatandaşların Sonbahar aylarında adeta geçim kaynağı olan Çıntar'ın Menteşe Belediyesi tarafından ilk defa 2017 yılında festivali yapıldı. Bu yıl 3'üncüsü Kasım ayı sonunda yapılması beklenen 'Çıntar Festivali'nde 150 kiloya yakın Çıntar'ın pidesi, odun ateşinde közlemesi ve zeytinyağlı yemeği vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Zehirli olanlara dikkat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, bir mantar türü olan Çıntar'ın zehirlileri ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Allı, "Dünyada mantarlar tüketiliyor ama ülkemizde son yıllarda bunun önemi ancak anlaşılabildi. Özellikle Çin'de ve Uzak Doğu ülkelerinde mantarı çok tüketiyorlar ve uzun yaşamanın sırrını buna bağlıyorlar. Ülkemizde farklı bölgelerde Kanlıca, Melki ve Çilmik gibi isimlerle tanınan ve Muğla'da da Çıntar olarak bilinen bu mantar yüksek derecede besleyici öneme sahip. Doğada mantar toplarken dikkat edilmesi gerekir. Çıntara benzeyip zehirli olan türler olabilir" dedi.

Kaynak: İHA