Çin'in Teknoloji Transfer Çalışmaları Trump'ı Endişelendirdi

Trump, milli güvenliğe tehdit oluşturma gerekçesiyle, Oregon'da bulunan yarı iletken üreten Lattice Firmasının Çin'e satışını bloke etti.



ABD'deki yabancı yatırımları inceleyen federal bir panel geçen hafta, muhtemel güvenlik tehdidi ihtimali bulunması sebebiyle, 1.3 milyar dolarlık yarı iletken üreten Lattice'in Çin hükumetinin desteklediği Canyon Bridge Capital Partners firmasına satışının durdurulması tavsiyesinde bulunmuştu.



Çin Firmalarının Avrupa ve Amerika'da teknoloji ve marka firmaları almaları sorunsuz devam ederken, ileri teknoloji firmalarının satışının önemli milli servet kaybı ve güvenlik tehditlerine yol açma ihtimaliye endişeye sebep olmaya başladığı kaydedildi.



ABD Devlet Başkanı Donald Trump, "Güvenilir delliler, Lattice firmasını satın alanların ABD'nin milli güvenliğini zayıflatıp tehdit oluşturacak şekilde harekete geçme ihtimali olduğuna beni ikna etti" dedi.



Beyaz Saray basın sekreterliğinden yapılan açıklamada, yarı iletken sunucu zincirinin bütünlüğünün ABD'nin güvenliği için önemli olması sebebiyle, Çin hükumeti tarafından desteklenen bir firmaya satılmasının, fikri mülkiyetin yabancıların eline geçme ihtimali taşıdığı kaydedildi.



Trump'ın açıklamasının ardından Lattice'in teklif edilen satışı iptal ettiği belirtildi.



Lattice, çeşitli kullanımlara adapte edilebilen, programlanabilen nispeten alt sınıf bilgisayar çipleri üretiyor. Bir bölümünün Hindistan'a satılmasıyla işçileri çıkartılan firmanın dünya genelinde bin kadar çalışanı bulunuyordu.



Obama'nın, milli güvenlik kaygısıyla, Kaliforniya'daki bir fabrikasının satışını bloke etmesi sebebiyle Alman hükümeti Aixtron SE çip üretici firmanın Çin'e satışını geçen sene Aralık ayında bloke etmişti. - WASHINGTON