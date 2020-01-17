Çin'in büyüme hızı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi

17.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:43

Çin ekonomisi azalan iç talep ve ticaret savaşları nedeniyle 2019'da son otuz yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.



Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre 2018 yılında yüzde 6,6 olan büyüme oranı geçen yıl yüzde 6,1'e geriledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyüme hızı 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 oldu. Euronews.com'da Görüntüle