Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Uygur Türklerine yapılan zulümle alakalı sosyal paylaşımı paylaşımı sonrası Çin devletinden "resmi açıklama" geldi. Pekin yönetimi Arsenalli oyuncunun "yalan haberlerle kandırıldığını" ve Özil'in Doğu Türkistan'a gelip "kendi gözleriyle yapılanları" görmesi gerekti
16.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:18
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlıklara yapılan zulümle alakalı sosyal paylaşımı paylaşımı sonrası Çin devletinden "resmi açıklama" geldi.
Pekin yönetimi Arsenalli oyuncunun "yalan haberlerle kandırıldığını" ve Özil'in Doğu Türkistan'a gelip "kendi gözleriyle yapılanları" görmesi gerektiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com