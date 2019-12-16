Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış
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Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Uygur Türklerine yapılan zulümle alakalı sosyal paylaşımı paylaşımı sonrası Çin devletinden "resmi açıklama" geldi. Pekin yönetimi Arsenalli oyuncunun "yalan haberlerle kandırıldığını" ve Özil'in Doğu Türkistan'a gelip "kendi gözleriyle yapılanları" görmesi gerekti

16.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:18
Çin'den Uygur paylaşımı yapan Mesut Özil'e cevap: Sahte haberlerle kandırılmış

Türk asıllı Alman futbolcu 'in Türkleri ve Müslüman azınlıklara yapılan zulümle alakalı sosyal paylaşımı paylaşımı sonrası Çin devletinden "resmi açıklama" geldi.


Pekin yönetimi Arsenalli oyuncunun "yalan haberlerle kandırıldığını" ve Özil'in Doğu Türkistan'a gelip "kendi gözleriyle yapılanları" görmesi gerektiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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