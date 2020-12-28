Çin'den ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına "kesinlikle karşı çıkıyoruz" mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin'den ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına "kesinlikle karşı çıkıyoruz" mesajı

28.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:39
Çin'den ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına ilişkin "Tibet'in, Çin'in içişleri olduğunu ve herhangi bir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına ilişkin "Tibet'in, Çin'in içişleri olduğunu ve herhangi bir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini" bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 2020 Tibet Politikası ve Destek Yasası'na "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirtti.

Cao, "Tibet, Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkıyla ilgili bir meseledir ve kesinlikle Çin'in içişleridir. Herhangi bir dış gücün müdahalesine müsamaha gösterilemez." dedi.

ABD'yi, Tibet'e ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya ve ilgili yasayı uygulamamaya çağıran Cao, ikili ilişkilerin zarar görmemesi için bu tür eylemlerden geri durulması gerektiğini kaydetti.

12 Hong Konglunun serbest bırakılması talebi

Cao, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin Hong Kong'dan Tayvan'a yasa dışı yollardan geçerken gözaltına alınan 12 Hong Konglunun serbest bırakılması talebini de değerlendirdi.

ABD tarafının ilgili talebiyle "gerçekleri görmezden geldiğini, doğru ve yanlışı karıştırdığını" vurgulayan Cao, söz konusu kişilerin dosyasının yargılama sürecinde olduğunu söyledi.

Trump'ın imzaladığı yasa, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde konsolosluk açılmasını ve bir sonraki Dalai Lama'nın Çin'in müdahalesi olmadan Tibet Budist Toplumu tarafından atanmasını temin edecek uluslararası bir koalisyon kurulmasını öngörüyor.

Öte yandan Şıncın Kamu Güvenlik Bürosu, 14 Eylül'de Hong Kong'dan Tayvan'a geçmeye çalışan 12 muhalif figürün yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltıların yargıya taşındığı olayda, duruşmaların basına kapalı yapılacağı belirtilmiş, söz konusu kişilerin aileleri olaya tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Hatice Şendil Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ömer Bayram Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'den ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına "kesinlikle karşı çıkıyoruz" mesajı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:42:27. #1.14#
title