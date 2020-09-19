Çin'den ABD'nin Tayvan ziyaretine tatbikatlı yanıt
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Çin'den ABD'nin Tayvan ziyaretine tatbikatlı yanıt

Çin, ABD Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan'a ziyaretinde, Tayvan Boğazı üzerinde 18 savaş uçağının katıldığı savaş tatbikatı gerçekleştirdi.

Çin'den ABD'nin Tayvan ziyaretine tatbikatlı yanıt
19.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:34

Çin, ABD Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Müsteşarı Keith Krach'ın Tayvan'a ziyaretinde, Tayvan Boğazı üzerinde 18 savaş uçağının katıldığı savaş tatbikatı gerçekleştirdi. 

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Doğu Komutanlığından iki bombardıman uçağı ve 16 savaş uçağının Cuma günü Tayvan'ın hava savunma bölgesine geçtiğini açıkladı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte "Ateşle oynayanlar kesinlikle yanacak" ifadelerini kullandı. 

'ABD'NİN HER ZİYARETİNDE AYNI ŞEY OLUYOR'

Bölgedeki uzman analistler, Çin'in tatbikat için seçtiği zamanlama ise güç gösterisi olarak yorumlandı. ABD yetkililerinin Tayvan'ı her ziyareti sırasında, Çin'in aynı şekilde karşılık verdiğini belirten Singapur Ulusal Üniversitesi, Lee Kuan Yew Kamu Politikası Okulu'nda Doçent Alfred Wuer, "Sanırım Çinliler, ABD ile Tayvan arasındaki diplomatik ilişkiyi durdurmak için bu aracı kullanıyor"dedi.

 


Kaynak: DHA

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