Cimbom'da Bir Yıldız Daha Bitiyor

Sarı kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcu ve kulübü West Ham ile anlaşma sağlarken 27 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a gelmeye ikna olduğu öğrenildi. Feghouli'nin geçtiğimiz sezonki takım arkadaşı Gökhan Töre'den de şehir ve kulüp hakkında bilgi aldığı kaydedildi.



Feghouli transferinin tamamlanması için Galatasaray'ın önünde aşması tek bir pürüz kaldığı öğrenildi. Cezayirli futbolcunun İngiliz kulübünden aldığı yüksek maaş, görüşmelerdeki tek sıkıntılı nokta olarak görünüyor.



Sofiane Feghouli bu aşama için de ikna edilirse 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı kırmızılı renklere katılması bekleniyor.