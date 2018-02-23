Çıldır Gölü'ne Yoğun İlgi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 30 santimetre kalınlığında buz tuttu. Gölü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en büyük eğlencesi ise atlı kızak oluyor.

Kars'a son günlerde gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan Kars'tan ayrılmıyor. Kars Kalesi, Ani Ören Yeri'ni gezen vatandaşlar son olarak Çıldır Gölü'ne geliyor.

Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek yüzeyi buz tutan gölde atlı kızak ile kayıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerde göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğleniyor.

"Daha yeniyiz. Soğuk suratımıza vuruyor"

İstanbul'dan Kars'a geldiğini ifade eden Cemal Akbayın, "Umduğumuzdan daha da güzel çıktı. Birazda şanslıyız galiba, hava tam istediğimiz gibi, kaleyi gezdik. Çok güzel, gerçekten çok güzel, aşıklarımızı dinledik. Kafkas oyunlarını izledik. Şimdi Çıldır'a geldik. Biraz da burayı gezeceğiz. Hissetmeye çalışıyoruz. Daha yeniyiz. Soğuk suratımıza vuruyor. Aynı şeyi bizde hissetmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir duygu çünkü turizm memleket için çok önemli, insanlar içinde çok önemli, gittikleri yerlerde doymalılar. Yani hayal ediyoruz, geliyoruz buralara, tabi şuanda burada umduğumu bulduk. Gerçekten bulduk. Ama daha da gelişmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Gördüğümüz ve üzerinde bulunduğumuz manzara kelimelerle ifade edilebilecek bir durumda değil"

Kars'a ilk geldiğini belirten Bilgehan Yılmaz, "Kaleyi gezdik. Akşam aşık atışmasına katıldık. Çok keyifliydi, eğlendik. Bir yerde yemek yerken Kafkas gecesine denk geldik. Özel bir grup vardı, Azeri bir grup onlara hazırlanan bir programa biz de dahil olduk. Keyifli bir il, insanları çok keyifli, sıcakkanlı, yani indiğiniz an itibariyle havanın soğukluğu farklı ama insanların sıcaklığı onu zaten nötrlüyor. Bunu hissetmiyorsunuz, sıcaklığı hissettiğiniz için 2009'dan beri planlandığımız bir programdı. Bu tarihe kadar yapamamıştık. Türkiye'mizin birçok yerinde farklı güzellikler var. Fakat şu anki gördüğümüz ve üzerinde bulunduğumuz manzara kelimelerle ifade edilebilecek bir durumda değil. Muhteşem, hatta muhteşem ötesi" diye konuştu.

Çıldır Gölü üzerinde kızaklara binip göl üstünde gezinti yapan vatandaşlar, doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor. Buzlar üzerinde atlı kızaklara binenler büyük heyecan yaşarken, kenarda bekleyen vatandaşlar ise sırasını bekliyor. - KARS