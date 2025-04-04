Çiğdem Simavi olayı nedir? Çiğdem Simavi'nin EspressoLab olayı nedir?

Son günlerde hem sosyal medyada hem de gündemde sıkça konuşulan isimlerden biri haline gelen Çiğdem Simavi, kamuoyunun ilgisini üzerine çekti. Özellikle siyasi atmosferde yaşanan bazı gelişmelerin ardından ortaya çıkan çeşitli tartışmalar, Simavi'nin ismini yeniden ön plana çıkardı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında birçok kişi, "Çiğdem Simavi olayı nedir?" "Çiğdem Simavi kimdir?" "Çiğdem Simavi olayı neden gündeme geldi?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte, Çiğdem Simavi'nin gündeme gelmesine neden olan olayın detayları ve hakkında merak edilen tüm bilgiler…

ÇİĞDEM SİMAVİ OLAYI NEDİR?

Son günlerde siyasi boykot çağrılarının odağında yer alan kahve zinciri EspressoLab, bu kez Çiğdem Simavi'nin ziyaretiyle dikkatleri üzerine çekti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi olan iş insanı Çiğdem Simavi, İstanbul Merter'de bulunan EspressoLab genel merkezine gerçekleştirdiği ziyaretle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çiğdem Simavi EspressoLab

EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün EspressoLab'de Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan onur duydum" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, ziyarete dair farklı siyasi ve toplumsal yorumlar da beraberinde geldi.

Çiğdem Simavi olayı

ESPRESSOLAB OLAYI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto gösterilerinin yeterince yansıtılmamasını eleştirerek bazı markalara karşı boykot çağrısında bulunması sonrası, EspressoLab de hedef alınan firmalar arasında yer almıştı. Bunun üzerine bazı AK Parti destekçileri ise firmaya destek olmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Çiğdem Simavi olayı nedir

Çiğdem Simavi'nin EspressoLab'e yaptığı bu sembolik ziyaret, sosyal ve siyasal tartışmaların göbeğinde yer alarak kamuoyunda büyük ilgi gördü. Ziyaret, aynı zamanda kurumsal duruş, marka algısı ve tüketici davranışları üzerine de çeşitli analizlerin yapılmasına neden oldu.

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