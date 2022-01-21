CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etti. Yola çıkmadan önce basın açıklaması yapan Ahmet Akın, "Amacımız kamyoncu esnafımızın, TIR'cımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin dertlerini sıkıntılarını dile getirmek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım İstanbul'dan TIR'la İzmir'e doğru yola çıktı.

"TIRLARIMIZ ÇIKIYOR YOLLARA ANCAK MASRAFLARI ÇOK, GELİRLERİ YOK"

"AKARYAKIT FİYATLARINA YAPILAN ZAMLAR KAMYONCUYU VE TIRCIYI PERİŞAN ETTİ"

Akın, "TIR'ımızın önüne yazdık. Kamyoncunun hakkını kamyoncuya vermek zorundayız. Çünkü bu ekmek teknesi ve bu teknede çalışmak zorunda. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar kamyoncuyu ve TIR'cıyı perişan etti. Ancak bu duruma AK Parti iktidarı sessiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın, kamyoncunun, TIR'cının, dolmuşçunun, taksicimizin ve tüm şoför esnafımızın haykırışlarını duyduk, biliyoruz ve yaşıyoruz. Onların seslerini duyurmak için de bu TIR'ımızla birlikte yollara düştük. Güzergahımız İstanbul'dan İzmir olacak. Gıda yüklü bir TIR'ımızla yolculuğumuzda gördüğümüz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na raporlayacağız. Güzergahımız toplam 580 kilometre. Ücretli otoyolları kullanacağız. İstanbul'dan İzmir'e taşımacılık yapan bir TIR'ın ödediği köprü ve otoyol ücreti aralık ayında bin 980 lira iken 2 bin 400 liraya çıktı. Yine bu süreçte akaryakıt yüzde 52 arttı. Aralık ayının başında İstanbul İzmir arası akaryakıt ortalama bin 890 liraydı. Bugün ise 2 bin 890 lirayı geçti" diye konuştu.

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