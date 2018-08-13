CHP Marmaris İlçe Kongresi

MUĞLA (AA) – Yönetim kurulunun istifa etmesiyle il başkanlığınca kayyum atanan CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, olağanüstü kongresiyle yeni başkanını seçti.

Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen kongreye, CHP Muğla milletvekilleri, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, delegeler ve partililer katıldı.

Seçimlere Ali Tolga Akbay başkanlığında tek liste ile gidildi.

Olağanüstü kongrede 199 oy kullanılırken, 193 olan alan Ali Tolga Akbay yeni ilçe başkanı oldu. 6 oy boş olarak kullanıldı.

Ali Tolga Akbay'ın 14 kişilik yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Aras Mert, Yaşar Ceylan, Mehmet Zeki Danışman, Halil Gökovalı, Duran İlgün, Ece Kansu, Arzu Kayaoğulları, Ali Özge Kol, Akkadın Sağlamol Ergin, Muharrem Hakan Uğur, Necmettin Yankol, Cansel Yavuz, Gülnur Yıldırım, İsmail Yıldız.

Başkan Akbay olağanüstü kongrede yaptığı konuşmasında, mücadelelerinin, tüm vatandaşların refah seviyesi yüksek, özgür, adil, demokratik bir ülke haline gelmesi için olduğunu söyledi.