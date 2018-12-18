CHP Kars Selim Belediye Başkan Adayı İlyas Barış Koç Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kars Selim Belediye Başkan adayı İlyas Barış Koç oldu. Peki, CHP Kars Selim Belediye Başkan adayı olan İlyas Barış Koç kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İlyas Barış Koç hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

İLYAS BARIŞ KOÇ KİMDİR?

İlyas Barış Koç, 1985 yılında Kars'ın Selim ilçesinde dünyaya geldi. Gıda sektöründe hizmet veren aile şirketinde ticari hayatına başladı. 2004 yılı itibariyle siyasete adım adıp CHP'nin çeşitli kademelerinde görev ve sorumluluk aldı. 2013 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevini halen sürdürmekte olup 2014 yılından itibaren kurultay delegesi olarak çalışmalarına devam eden İlyas Barış Koç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Kars Selim Belediye Başkan adayı oldu.