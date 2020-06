CHP İl Başkanı Ural'dan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri CUMHURİYET Halk Parti (CHP) Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un, ittifak paydaşları olan CHP temsilcileri ile CHP'li belediyelerden hiçbir destek göremediklerini belirten...

CUMHURİYET Halk Parti (CHP) Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz'un, ittifak paydaşları olan CHP temsilcileri ile CHP'li belediyelerden hiçbir destek göremediklerini belirten açıklamasınnın ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e, sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, geçen gün, İYİ Parti GİK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Eceabat Belediye Başkanı İYİ Partili Saim Zileli ve Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin basın toplantısı düzenledi. İki belediye başkanı, ittifak paydaşları olan CHP temsilcileri ile CHP'li belediyelerden hiçbir destek göremediklerini belirterek, eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalarından ardından CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, yazılı bir açıklama yaparak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ittifak bloğunun yaptığı açıklamalara sessiz kalmasını eleştirdi.

'ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİMİZ, GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ İSE HER NEDENSE, ORTADA YOK'CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Millet İttifakı'ndan sitem. İddia ediyoruz birileri yaptıkları hatalı, eksikli ve yanlış işleri bizim üzerimizden siyaset yaparak kendilerine pay çıkartmaya çalışıyor ve hatta yine bunu farklı şekilde kullananlar da buradan nemalanmaya çalışıyor. Bu arada bir sitem de biz etmek istiyoruz. İYİ Parti GİK Üyesi Sayın Rıdvan Uz devreye giriyor, açıklama yapıyor. Ancak bizim Çanakkale Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız ise, her nedense ortada yok. Seçilmiş olduğumuz 23 Şubat'tan bugüne henüz parti örgütümüzü ziyaret etmemiş durumdadır. Yoğunluğu çok fazla olabilir; ama Sayın Rıdvan Uz'a bu konuda bir açıklama yapabilir diye düşünüyoruz. İl başkanımız ve örgütlerden sorumlu il başkan yardımcımız, Gökçeada İlçe Başkanlığımızın isteği doğrultusunda adaya gitmişlerdir. Orada sorunları dinlemişler, konu ile ilgili çözüm önerilerini de ilçe başkanlığımıza söyleyerek geri dönmüşlerdir. Toplumun her kesiminden insanımızla, partimiz ve partililerimizle, STK temsilcileriyle görüşmeler yapmışlardır. Daha kapsamlı bir açıklama ihtiyaç halinde ileriki bir tarihte Gökçeada İlçe Başkanlığımız ve Belediye Başkan yardımcımızla birlikte yapılacaktır. İlçe yönetimimiz, belediye başkan yardımcımız ve tüm yerel dinamiklerle birlikte Gökçeada'mızın daha huzurlu, geleceğe umutla bakan, temiz düzenli, yaptık oldu anlayışıyla değil, toplumun görüşleri alınarak projeler üretilerek yönetilmesine katkı koyulacaktır. Yapılan açıklamalarda il başkanımızın şahsı, Çanakkale Belediye'miz, belediye başkanımız ve il genel meclis başkanımız hedef gösterilmiştir. Biz bunu İYİ Parti il yönetiminin ve Sayın Rıdvan Uz'un yanlış bilgilendirildiğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bizler ülkemizin aydınlık yarınları için genel başkanımızın özveriyle oluşturduğu Millet ittifakının ne olduğunu biliyoruz ve destekliyoruz."

Kaynak: DHA