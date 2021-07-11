CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de park açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de park ve kreş açılışı yaptı, ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de park ve kreş açılışı yaptı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Edirne programı kapsamında, 1. Murat Mahallesi'nde, Kıymet Teyze Parkı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentlerin yeşilliğe ve ağaca ihtiyacının olduğunu belirtti.

Parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Kıymet teyze de burada bir mücadele verdi. Verdiği mücadele de bir kişinin mücadelesi, bütün teknolojiyi altüst etti. Makina mı, makina dayanmadı. İnsanın doğaya sevgisini kanıtlayan en önemli insan Kıymet teyzemiz. Hepinizin huzurunda böyle bir parkın inşaat alanı olmaması için verdiği mücadele dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Edirne'nin, olağanüstü coğrafyası ile görkemli bir tarihe sahip olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bu coğrafyanın ve tarihin mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Parka, Kıymet teyzenin adını verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşilliği isteyen, ağacı isteyen bir kişinin mücadelesinin yaşatılması çok daha değerlidir. Bundan sonra yapılacak mücadelelere de çok büyük destek verecektir. Evet biz ağacımızı korumak istiyoruz. Ağaca konan kuşu, sokaklarda gezen, bizim dışımızdaki canlıları korumak istiyoruz. Biz hep beraber bir arada yaşamak istiyoruz. Torunlarımızla, yaşlılarımızla beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu parkı Edirne'ye kazandıran daha önemlisi bu mücadelenin koçbaşlığını yapan Kıymet teyzenin adını da bu parka veren belediye başkanıma teşekkür ediyorum."

Kılıçdaroğlu, Edirne'de 7 yıl önce mahallesindeki park alanının imara açılmasını, bölgeye inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak önleyen Kıymet Peker (82) ile sohbet etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise 7 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından parkın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kıymet Teyze Parkı'nın açılışı yapıldı.

Törende ayrıca Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı, Tahsin Başkan Parkı ile Yeni TOKİ Parkı'nın video konferans yöntemiyle toplu açılışı yapıldı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, T.C. Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışını da yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gittiği açılışlarda en çok mutlu olduğu tesislerin kreşler olduğunu belirtti.

Kadınların, çocuklarını güven içerisinde bırakacağı bir yere ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Kadın, çocuğunu güven içerisinde kreşe bırakacak, alışverişe gidecek, düğüne gidecek, gezmeye gidecek, gözü arkada kalmayacak. 'Çocuğum kreşte, besleniyor, altı temizleniyor, şarkılar türküler öğreniyor' diyecek. Dolayısıyla anneler için çok önemli kreş açmak." dedi.

Kılıçdaroğlu, kreşlerin sıradan bir yatırım olmadığını buralarda zengin, fakir ayrımı olmadan çocukların beraber yetiştiğini, beraber oynayıp, beraber güldüğünü kaydetti.

Eğitimin, toplumların kalkınması, büyüyüp gelişmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından, her mahallede bir kreş kurmasını, özellikle de buna yoksul mahallelerden başlamasını istediğini anlattı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e, kente yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise kreş yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Gürkan ve Selim, Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar Pazarı, Kadın Emek Pazarı ve Mor Ev Atölyesi'ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pazarda kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, pazarın kurulmasında emeği geçen Belediye Başkanı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci