CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

04.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:44
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, Bitlis'ten gelen acı haberle yüreklerinin dağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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