CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingi ilişkin, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin 4 Aralık'taki Mersin mitingine ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek. Erdoğan da görecek herkes görecek.Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan."