CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Açıklaması

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yerel seçimlerin ufukta göründüğü bir aşamada, partili belediye başkanlarını toplayan Başbakan Binali Yıldırım, onlara 'başarısızsınız' demiştir." ifadelerini kullandı.



Torun, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin dün Ankara'da düzenlediği Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti'li belediyelere yönelik yaptığı uyarıların baştan sona AK Parti'nin belediyeciliğinin başarısızlığının bir itirafı olduğunu savundu.



Geçen dönemde AK Parti'li belediyelerin, tüm uyarılara karşın başta imar olmak üzere birçok alanda kentleri tahrip eden uygulamalara imza attığını öne süren Torun, kendilerinin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının tüm uyarılarına karşın bu uygulamalardan vazgeçilmediğini, tam tersine olumsuzlukların hızla arttığını iddia etti.



"Yerel seçimlerin ufukta göründüğü bir aşamada, partili belediye başkanlarını toplayan Başbakan Binali Yıldırım, onlara 'başarısızsınız' demiştir." ifadesini kullanan Torun, şunları kaydetti:



"Bunu görmek için Sayın Yıldırım'ın belediye başkanlarına söylediklerine kısaca bakmak yeterlidir. Başbakan, 'belediyeciliği yol yapmaya indirgemeyin', 'yeşil alanları talan etmeyin', 'uygunsuz taleplere yol vermeyin', 'planları kafanıza göre değiştirmeyin' diyor. Konuşmasında AKP belediyeciliğini öven bir tane değerlendirme olmadığı gibi 'hakkınızda çok sayıda şikayet var', 'halk sizden hoşnut değil' diye uyarıyor."



Seyit Torun, tüm uyarılara karşın, belediyeler aracılığıyla yapılan uygulamaların kentlerin sorunlarını içinden çıkılamaz hale getirdiğini savunarak, "Bunun en son örneği, Ankara'nın akciğeri olan Atatürk Orman Çiftliği ve ODTÜ ormanlarının talan edilmesidir." değerlendirmesini yaptı.