CHP Balıkesir Milletvekili Akın Açıklaması

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Çok büyük bir tehdit olan, yeterli bilim kadroları ve uzmanları olmayan, bilgi, birikim ve tecrübemiz olmayan nükleerin sağlık ve gelecek açısından oluşabilecek riskleri çok yüksektir." dedi.

Akın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ortaklığından çekildiğini anımsatarak, "Firmalar ortada büyük bir belirsizlik ve tutarsızlık olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 8 yıldan bu yana gündemde olan Akkuyu projesinde belirsizliklerin ve bir sürü problemin olduğu açık ve net ortada." diye konuştu.

Şimdi ise bu hisseleri, kamu şirketi olan EÜAŞ'ın, vergi cenneti olarak ünlenen Jersey kanal adalarında Sinop Nükleer Santrali için kurduğu EUAS International ICC Şirketinin satın alacağının duyulduğunu aktaran Akın, bunun, hem Sayıştay denetiminden, hem de vergiden kaçırmak için yapıldığını iddia etti.

Akın, şu görüşleri ileri sürdü:

"Devlet, devletten vergi mi kaçıracak? Şeffaflıktan yana olmayan, neredeyse attığı her adımı halk yararına değil de yandaş yararına, sermaye yararına atan hükümet, yandaşlarını korumak için nükleer santral projesinde Türk şirketlerini ortak değil de yüklenici veya tedarikçi olarak kabul edecek. Yani bu şirketler ne olursa olsun, her halükarda muhakkak kar edecekler.

22 milyar dolar gibi bugüne kadarki en pahalı yatırım olması ve kamu kaynaklarından milyarlarca liralık elektrik satın alma taahhüdüne girişilmesine karşın Akkuyu NGS finansmanı konusunda neler olup bittiğini resmi makamlar ve hiçbir kaynak anlatmıyor, hatta bunları saklıyor."

Akın, Akkuyu NGS için bir takım teşviklerin verildiğine değinerek, "İnsan sağlığına zararlı, halkımıza tehdit olan, tutarsız ve belirsiz bu projelerle maliyet yine halkımıza çıkacaktır. Yani kaymağı yandaş yiyecek, çilesini maalesef yine halkımız çekecek." ifadesini kullandı.

Nükleer santrallerin insan sağlığına zararlı olduğunu savunan Akın, kürsüde, siyaha boyanmış portakalları göstererek, "Halkımız açısından baktığımız zaman zaten çok büyük bir tehdit olan, yeterli bilim kadroları ve uzmanları olmayan, bilgi, birikim ve tecrübemiz olmayan nükleerin sağlık ve gelecek açısından oluşabilecek riskleri çok yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.