Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 30 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 30 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 30 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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