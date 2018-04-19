Cezaevinde Mahkum Kendini Astı

Samsun Bafra T Tipi kapalı Cezaevinde bir mahkum kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Bafra T Tipi Cezaevinde hırsızlık suçundan hüküm giyen 25 yaşındaki Necat Başaran, koğuşta eşofmanını ip haline getirerek kendini astı. Koğuşta diğer mahkumların fark etmesi sonucu gardiyanlara haber verildi. Hayatını kaybettiği belirlenen mahkum Necat Başaran'ın cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - SAMSUN