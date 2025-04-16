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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 16 Nisan bugün tam altının fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 16 Nisan bugün tam altının fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 16 Nisan 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 16 Nisan Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 16 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:36 itibariyle yüzde 2,18 artışla 4040,60'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 16 Nisan bugün tam altının fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:36 itibariyle yüzde 2,10 artarak 6548,12'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:36 itibariyle yüzde 2,10 artarak 13096,24'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:36 itibariyle yüzde 2,10 artarak 26152,05'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 16 Nisan bugün tam altının fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!YARIM ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:36 itibariyle yüzde 2,10 artarak 3297,19'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 16 Nisan bugün tam altının fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!TAM ALTIN NE KADAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4041 liradan alınırken 4095 liradan satılıyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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