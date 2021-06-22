Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı
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Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı

Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Ciciş' kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy ve Esra Ersoy bu kez kavga haberiyle gündeme geldi. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy şiddete maruz kaldı. Ceyda Ersoy'u darp eden bakın kim çıktı...

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler yine gündeme bomba gibi düştü. Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ceyda Ersoy, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak ablası Esra Ersoy tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

Ceyda Ersoy'un yüzündeki ve göğsündeki darp izleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy, sosyal medyadan paylaştığı ve ablasını da etiketlediği fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

"Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın."

Esra Ersoy, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmazken Ceyda Ersoy'un paylaşımını silmesi dikkat çekti.

Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı
Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı
Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı
Ceyda Ersoy şiddete uğradı! Darp eden bakın kim çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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