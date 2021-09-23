CEV Şampiyonlar Ligi'nde kuralar yarın çekilecek

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grup aşamasındaki rakipleri yarın belli olacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenecek kura çekimi, TSİ 19.00'da başlayacak. Organizasyon, CEV Şampiyonlar Ligi Facebook sayfasından ve CEV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.