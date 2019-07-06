Çetinkaya Köprüsüne restorasyon

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Çetinkaya Köprüsünde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce yapılan Çetinkaya Köprüsü'nün restorasyonunu inceleyen Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, Çetinkaya Köprüsü'nün Bafra için önemi ve değerinin tartışılamayacağını vurgulayarak, 1937 yılında hizmete açılan ve Cumhuriyet tarihinin ilk eserleri arasında bulunan köprünün ilk kez kapsamlı restoreden geçirildiğini anlattı.

Kılıç, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ve ekibi ile emeği olan herkese teşekkür etti.

Şantiye şefi inşaat mühendisi Adnan Vural ise geçen yıl eylül ayında başlanan restore çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Bu yıl sonu itibarıyla herhangi bir sorun çıkmazsa çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Vural, şunları kaydetti:

"İlk etapta köprünün ayaklarında 7-8 metrelik oyulmalar vardı. Tahkimat dediğimiz büyük kayaları doldurarak köprünün ayaklarındaki güçlendirmeleri yaptık. Sonraki etapta demir koruma malzemeleri tamiratları ve koruması yapıldı. Görünüş olarak aslına uygunluğu ilk günkü görünüm neyse o olacak. Hesaplamalarımıza göre trafiğe kapalı olması gerekiyor. 80 yıllık yorgun bir köprü üzerinden yoğun araç yükünün geçmesi köprüde sallanım meydana getiriyor. Yayaların ve küçük motosikletlerin geçmesinde sakınca yok ama son kararı Karayolları Genel Müdürlüğü verecek."

Kaynak: AA