Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet (3)
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Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet (3)

YILDIZ VE ÖZEN TUTUKLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman olayıyla ilgili gözaltına alınan Tahir Yıldız ve Sinan Özen emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet (3)
31.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:36

YILDIZ VE ÖZEN TUTUKLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman olayıyla ilgili gözaltına alınan Tahir Yıldız ve Sinan Özen emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tahir Yıldız ve Sinan Özen mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Yıldız ve Özen'in 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.Öte yandan dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA

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