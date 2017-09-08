Çeltikte Rekolte Beklentisi Yüksek

EDİRNE Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Türkiye'de pirinç ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da yüksek verim beklendiğini ifade ederek, "Dönümde ortalama 750 kilogram bir verim vardı. Bu yıl ise bu rakamın üzerinde 850 kilogram bir verim bekliyoruz. Kalitenin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Trakya'daki çeltiğin büyük bir bölümünü yetiştiren Edirneli üreticiler bu yıl 450 bin dönüm alana çeltik ekimi gerçekleştirdi. Yetiştirdikleri ürünlerle Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak olan üreticiler, hasat öncesinde çeltikte yüksek rekolte bekliyor. Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, çeltiğin yetiştirilmesi için gerekli olan iklim ve toprak yapısının Edirne'de mevcut olduğunu ifade ederek, "Bölgemiz Türkiye'nin çeltik ambarı. Dünya standartlarının üzerinden bir üretim var. Çiftçimiz en teknolojik ekipmanları kullanıyor. Çeltikte örnek gösterilecek bir kentiz. Geçtiğimiz yıllarda dönümde ortalama 750 kilogram bir verim vardı. Bu yıl ise bu rakamın üzerinde 850 kilogram bir verim bekliyoruz. Kalitenin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl çeltik için gerekli hava koşulları da çok iyi gitti. Bundan dolayı güzel bir verim bekliyoruz" dedi.



Çeltik hasadı öncesi bereketli bir dönemi karşılamak istediklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Mesut Çakır da hasat için gerekli hazırlıkları da yaptıklarını belirterek şunları söyledi:



"Bu yıl çeltikte rekolte beklentimiz son yılların üzerinde. Gerekli hava koşulları çok iyiydi. Sıcaklıklar iyiydi. Akyel esmedi. Çeltik için faydalı olan poyraz rüzgarlarını aldık. Bundan dolayı yapraklarda yanma olmadı. Mayıs ayında ekimini yaptığımız arazilerde iki hafta içinde hasada başlayacağız. Dönümde 800 kilogramın altına düşmezsek güzel bir verim olur. İnşallah güzel bir fiyatla üreticimizin de yüzü gülecek." - Edirne